Le dernier clip de The Arrs est sur la toile. Il a été réalisé pour leur morceau "Brûle en silence" et est monté à partir de scènes filmées par des fans. Ce clip participatif est un beau cadeau comme dernière vidéo étant donné que le groupe vient de raccrocher les guitares il y a peu (c'était le 11 novembre au Trabendo). [plus d'infos]