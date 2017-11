Le nouvel album de Will Haven, Muerte, ne sortira pas avant 2018 finalement. Le groupe a par contre dévoilé la trackliste de l'effort studio et a signalé que deux clips seront diffusés pour "Hewed with the brand" et "El sol", morceau sur lequel apparaît en invité Stephen Carpenter de Deftones et Sol Invicto. [plus d'infos]