L'association à l'initiative du festival du Chien à Plumes vient d'annoncer le lancement d'un événement consacré aux musiques extrêmes (death metal, black metal, grindcore, hardcore, crossover, doom, ...) qui aura lui aussi lieu aux abords du lac de Villegusien, à proximité de Langres. Le Outch ! Extrême Métal Festival, première édition du nom, se tiendra les 26 et 27 mai 2018. Il accueillera 30 groupes et les premiers artistes dévoilés sont Deathrite, Igorrr, Insanity Alert et Wiegedood.