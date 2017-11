High Tone fête cette année ses vingt ans, et pour l'occasion l'un des pionniers du dub en France a proposé aux artistes de la nouvelle génération dub de remixer ses titres à travers un album intitulé High Tone - Dub to Dub qui sortira le 7 novembre prochain chez ODG Prod. Ainsi se succéderont sur les 12 titres de l'album : Adi Shankara, Alpha Steppa, Dub Engine, Full Dub, Jacin, Mahom Dub, Mayd Hubb, Ondubground, Panda Dub, Radikal Guru, Rakoon ou encore Tetra Hydro K ! L'album a été réalisé également avec la participation de Martin Campbel, Pupajim et Shanti D ! Le trailer est à la suite.

[ Trailer: Facebook ]