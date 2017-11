Il y a un mois et demi, on vous annonçait un nouveau titre de la diva islandaise Björk. On en sait plus désormais puisqu'elle va sortir un nouveau disque intitulé Utopia le 24 novembre chez One Little Indian (Fufanu, Sarah Walk, Tusks) / AllPoints (le nouveau nom de Believe Recordings où sont signés DJ Shadow et Sexy Sushi). Il peut être précommandé en cliquant ci-dessous.

