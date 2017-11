Criminal, le prochain album de Luis Vasquez aka The Soft Moon, est annoncé pour le 2 février 2018 chez Sacred Bones Records (Zola Jesus, Psychic TV, Exploded View) et Differ-ant (Brian Jonestown Massacre, Moon Duo, Entrance). Un extrait en vidéo clip est disponible à la suite avec le morceau "Burn". [plus d'infos]