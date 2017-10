Jérôme Vandewattyne, réalisateur amoureux du cinéma underground des années 70, s'est mêlé pendant plus de deux ans aux tournées du groupe belge « The Experimental Tropic Blues Band ». Cette rencontre et les expériences partagées ont donné naissance à un film et un album : SPIT'N'SPLIT*.



Ce film parle des tournées de rock, des biens foireuses qui puent les caves sordides peuplées de cramés du cerveau, des trajets en van interminables, d'amitiés maladroites et de la difficulté de cohabiter. Le tout, saupoudré de Baby Bamboo, cette pipe magique qui permet de s'évader dans des songes psychédéliques.



Spit'n'Split est une métaphore sur l'amour et ses déboires. C'est également un nouvel album et la soundtrack du film. Jamais « Tropic » n'a aussi bien porté le « expérimental » de son nom. Après un album enregistré à New York avec Jon Spencer et un hommage à la Belgique avec le show « The Belgians », The Experimental Tropic Blues Band nous offre une fois de plus un exercice complet, une vraie collaboration, mélangeant le son et l'image.