Des groupes australiens, parmi lesquels The Amity Affliction ou encore Northlane , sortiront un tribute-album à Silverchair le 17 novembre. La reprise d'"Anthem for the year 2000" par Northlane est déjà en ligne. [ plus d'infos ]













The Amity Affliction - "Tomorrow"

Void Of Vision - "Israel's son"

In Hearts Wake - "Freak"

The Brave - "Cemetery"

Northlane - "Anthem for the year 2000"

Hands Like Houses - "Ana's song (Open fire)"

Ocean Grove - "Spawn (Again)"

Storm The Sky - "Emotion sickness"

Tonight Alive - "Without you"

Columbus - "Straight lines"