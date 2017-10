En guise de première partie pour sa prochaine date parisienne du Trianon prévue ce 13 octobre, les Ultra Vomit ont convié l'artiste comédien Dédo ! Ce comique s'est fait connaître entres autres au travers de ses prestations au Jamel Comedy Club ou encore pour avoir joué le rôle du pote à conditions générales dans la mini-série de Canal + Bref. Il est par ailleurs présent au casting du dernier clip de Psykup réalisé pour "Cooler than god". Une initiative pour le moins originale et que l'on ne peut que saluer.

