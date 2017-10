Rage Against The Machine , Radiohead , Judas Priest , ou encore MC5 font partie des groupes sélectionnés pour être érigés au Rock and Roll Hall of Fame en 2018. Le verdict sera annoncé le 14 avril de l'an prochain. [ plus d'infos ]

Radiohead

Rage Against The Machine

Judas Priest

Bon Jovi

Depeche Mode

The Cars

Dire Straits

MC5

Kate Bush

J. Geils Band

LL Cool J

Eurythmics

The Meters

The Moody Blues

Rufus featuring Chaka Khan

Nina Simone

Sister Rosetta Tharpe

Link Wray

The Zombies