Soft Animals et Buried Option partiront en tournée à la fin du mois. Il leur manque 3 dates pour que la boucle détaillée ci-dessous soit bouclée. Une aide peut leur être apportée par ce contact . [ plus d'infos ]

27/10 : Poitiers

28/10 : HELP ! (Grand centre de la France)

29/10 : Avenches (CH)

30/10 : HELP ! (Switzerland, South Germany, Austria, Czech Republic)

31/10 : Prague (CZ)

01/11 : HELP ! (Germany, Switzerland)

02/11 : Besançon

03/11 : Louvain (BE)

04/11 : Lille