Lors d'un concert au Hammerstein Ballroom à Manhattan, Marilyn Manson été blessé par la chute d'un élément du décors. Le chanteur a été hospitalisé et ses agents ne fournissent pas plus de détails pour l'instant. L'accident est survenu alors qu'il interprétait "Sweet Dreams (Are Made of This)" d'Eurythmics. Son album Heaven Upside Down sort dans quelques jours.