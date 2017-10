[-] Re: Kit de Survie en Milieu Hostile

Initialement composé de Serge Teyssot-Gay (ex-Noir Désir) et de Cyril Bilbeaud (ex-Sloy), Zone Libre était devenu Polyurbaine avec l'arrivée des rappeurs Marc Nammour (La Canaille) et Mike Ladd. C'est maintenant à Médéric Collignon et Akosh Szelevényi de rejoindre la formation qui se transforme en Kit de Survie. L'album En Milieu Hostile sort le 10 novembre.