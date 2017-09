The Wanton Bishops, soit le projet rock n' roll du libanais Nader Mansour, a sorti récemment un clip bien sympa réalisé par Andre Chammas pour le titre "Hitman". Ce dernier est extrait de leur nouvel EP Nowhere everywhere, et la vidéo est à découvrir à la suite. Si votre curiosité vous amène à aimer le groupe, sachez qu'ils joueront le 15 novembre au Point Éphémère à Paris. [plus d'infos]