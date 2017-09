Initialement prévu le 13 octobre, Muance de Chapelier Fou sortira une semaine plus tard. Après "Philémon" il y a quelques semaines, le groupe a dévoilé à l'écoute "Oracle" et "Stiiitches". Le visuel et la tracklist du disque sont aussi disponibles.

