Le bail du lieu d'activités culturelles et de créations Mains d'Oeuvres à Saint-Ouen arrive à son terme le 31 décembre 2017 et ne sera pas renouvellé par la ville. Près de 10 000 personnes ont signé une pétition pour aider l'organisation à poursuivre ses activités, à pérenniser ses emplois, à accompagner la jeune création et à continuer d'innover dans les domaines socio-culturels & éducatifs. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien, un petit clic est nécessaire à la suite. Merci pour eux !

[ Pétition: Change.org ]