09/22 Reading, PA - Tsunami Fest

09/23 Queens, NY - Blackthorn 51

09/24 Poughkeepsie, NY - The Chance

09/26 Buffalo, NY - The Mohawk Place

09/27 Detroit, MI - El Club

09/28 Cleveland, OH - Now That's Class

09/29 Pittsburgh, PA - Cattivo

09/30 Chicago, IL - Reggies Rock Club

10/01 Newport, KY - The Southgate House

10/10 Tampa, FL - Crowbar

10/11 Gainesville, FL - High Dive

10/13 Miami, FL - Churchill's

10/14 Melbourne, FL - Debauchery

10/15 Jacksonville, FL - Nighthawks

11/09 Birmingham, UK - Mama Roux;s

11/10 Glasgow, UK - Audio

11/12 London, UK - The Underworld

11/13 Opwijk, BEL - Nosta

11/15 Bourg En Bresse, FRA - La Tannerie

11/16 Besancon, FRA - La Rodia

11/17 Creil, FRA - La Grange A Musique

11/18 Saint Brieuc, FRA - Palais des Congres et des Expos

11/19 Paris, FRA - Gibus

11/20 Cologne, GER - Jungle Club

11/22 Minsk, BEL - Re:public

12/07 Long Beach, CA - Alex's Bar (feat. Take Offense)

12/08 Los Angeles, CA - Los Globos (feat. Take Offense)

12/09 Pomona, CA - Characters (feat. Take Offense)

12/10 San Diego, CA - Soda Bar (feat. Take Offense)

12/13 Phoenix, AZ - The Rebel Lounge

12/14 Dallas, TX - Three Links

12/15 Corpus Christi, TX - Boozers

12/16 San Antonio, TX - The Korova

12/17 Houston, TX - White Oak Music Hall

12/18 Austin, TX - The Sidewinder