Justin(e) a publié un clip d'un autre titre de 06 72 43 58 15 toujours disponible en pré-commande auprès de Can I Say? Records et Guerilla Asso. Il s'agit de "Frantz Fanon (1925-1961)" qui se visionne ci-dessous.

[ CanISayRecords.com: Pré-commande Justin(e) (1 hit) / GuerillaAsso.com: Pré-commande Justin(e) (1 hit) ] [plus d'infos]