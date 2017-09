Pour fêter les 20 ans de Proud like a god , Guano Apes sort une édition double album avec de nouveaux mixages, de nouvelles versions (dont un "Open your eyes" avec Danko Jones ) et trois reprises : "Lose yourself" d' Eminem , "This is not America" de David Bowie et "Precious" de Depeche Mode . [ plus d'infos ]

Disque : 1

1. Open Your Eyes (2017 Mix)

2. Maria (2017 Mix)

3. Rain (2017 Mix)

4. Lords of the Boards - Remastered

5. Crossing the deadline (2017 Mix)

6. We Use the Pain (2017 Mix)

7. Never Born (2017 Mix)

8. Wash It Down (2017 Mix)

9. Get Busy (2017 Mix)

10. Suzie (2017 Mix)

11. Score (2017 Mix)



Disque : 2

1. Open Your Eyes (2017 Version)

2. Lose Yourself

3. Rain (2017 Version)

4. Crossing the deadline (2017 Version)

5. This Is Not America

6. Never Born (2017 Version)

7. Precious

8. Suzie (2017 Version)

9. Get Busy (2017 Version)