Le premier album d'Alabaster dénommé Time to get a job se précommande auprès de Bigoût Records un des labels, avec Antena Krzyku et Rejuvenation Records, par lequel le vinyle 12" a vu le jour. Les livraisons s'effectueront d'ici à la fin du mois.

[ BigoutRecords.com: Précommande Alabaster ]