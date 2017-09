Les Angevins de Cut The Navel String, acteurs au sein de la grande écurie Roadrunner Records dans les années 90 (Sepultura, Machine Head, Type O Negative), sortent à la fin du mois un 6 titres inédits (enregistrés en 1993 !) intitulé The black box session by Peter Deimel sur toutes les plateformes de téléchargement et en format vinyle. Le W-Fenec s'associe avec leur label Atypeek Music (Al'Tarba, Ukandanz, Margaret Catcher) pour vous faire découvrir en exclusivité deux morceaux ("Spit the words" et "It doesn't matter") de cette sortie à la suite.

