Les membres de The Attendants parlent de leur futur nouvel album (Monsters chronicles) dans une petite vidéo. De plus, le groupe participera à la tournée "Le petit tour de Bretagne" en compagnie de Heavy Heart, Justin(e) et Poésie Zéro du 26 au 30 octobre, dans la foulée de la sortie de ce nouvel opus. [plus d'infos]