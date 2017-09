Fanxoa (ex-Bérurier Noir) ira à la rencontre de ses lecteurs les 15 et 16 septembre (à La Friche de Paris puis à La Mauvaise Réputation de Bordeaux) à la suite de la sortie, via Archives de la Zone Mondiale, de son recueil Un jeune homme éventré disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 24 août.