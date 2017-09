2017 n'est pas une bonne année pour les anciens membres du groupe mythique de krautrock CAN. En effet, après la disparition du batteur Jaki Liebezeit en janvier, c'est au tour d'Holger Czukay, le bassiste et co-fondateur. Agé de 79 ans, il a été retrouvé mort cette semaine dans son appartement en Allemagne. [plus d'infos]