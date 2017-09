Le nouveau disque de Deerhoof, prévu pour le 8 septembre, a été publié en exclu depuis plusieurs jours sur leur page Bandcamp. Vous pouvez l'acquérir pour le prix que vous voulez jusqu'à sa sortie, les recettes iront directement à une oeuvre de charité, nommée The Emergent Fund, qui lutte contre toutes les discriminations. Ce nouvel album intitulé Mountain moves a accueilli pas mal d'invités tels que Laetitia Sadier de Stereolab, Jenn Wasner de Wye Oak, Awkwafina, Juana Molina, Xenia Rubinos et Matana Roberts.

[ L'album en écoute: Bandcamp (1 hit) ] [plus d'infos]