Le numéro 3 d'Atypeek Magazine (le mag du label Atypeek Music est sorti ! Tu peux le dévorer dans son intégralité à l'adresse ci-dessous. Au sommaire de ce nouveau numéro : des interviews, entre autres, d'Oxbow, de Wolf Eyes et de Devil Jo And The Backdoormen, des chroniques (dont quelques unes sont extraites du W-Fenec), mais aussi des articles sur des sujets hors-musique aussi divers que Mr. Propre, La Fête des Lumières et le tatouage.

