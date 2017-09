Saskia Fuertes, batteuse du duo Suisse The Chikitas, montre également ses talents dans une formation appelée Køde. Cette dernière vient de sortir "Five billion years", un premier single clippé extrait de son prochain EP Random Zero à paraitre le 15 septembre chez Cold Smoke Records (Lilium Sova, NevBorn, The Burden Remains). Ça se découvre à la suite. [plus d'infos]