How long shall I suffer here ?, le troisième album d'Heptaedium (entre Meshuggah, Igorrr et... Super Mario), sortira le 6 octobre chez Apathia Records (Pryapisme, Heart Attack, Gravity). Un extrait avec le titre éponyme est à découvrir à la suite.

[ "How long shall I suffer here ?": Bandcamp (1 hit) ]