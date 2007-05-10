Modéré le 30/08/2017 à 17:27.
Les 6, 7 et 8 octobre, le Ouest Park Festival animera Le Havre avec entre autres Metronomy, Beth Ditto, Hanni El Khatib, Ludwig Von 88, Lysistrata, Dub Inc...
[ ouestpark.com: site officiel ] [plus d'infos]
VENDREDI 6 OCTOBRE
BETH DITTO - KEZIAH JONES - GEORGIO - TIMBER TIMBRE - JUNGLE BY NIGHT - LAURA SAUVAGE - KO KO MO - IRENE DRESEL - FRENCH 79 - LA POISON
SAMEDI 7 OCTOBRE
METRONOMY - DUB INC - Mr. OIZO - HANNI EL KHATIB - LUDWIG VON 88 - ALOHA ORCHESTRA - NOVA TWINS - THE JACQUES - ORCHESTRE TOUT PUISSANT XXL - LYSISTRATA
DIMANCHE 8 OCTOBRE
FEFE - MAI LAN - SCARS - FREEZ - MNNQNS
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