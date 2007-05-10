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Posté par Oli.
Modéré le 30/08/2017 à 17:27.
Hanni El Khatib - Will the guns come outOuest Park Festival 2017 - 30/08 17:27

Les 6, 7 et 8 octobre, le Ouest Park Festival animera Le Havre avec entre autres Metronomy, Beth Ditto, Hanni El Khatib, Ludwig Von 88, Lysistrata, Dub Inc...
[fr] ouestpark.com: site officiel External ] [plus d'infos]

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VENDREDI 6 OCTOBRE
BETH DITTO - KEZIAH JONES - GEORGIO - TIMBER TIMBRE - JUNGLE BY NIGHT - LAURA SAUVAGE - KO KO MO - IRENE DRESEL - FRENCH 79 - LA POISON

SAMEDI 7 OCTOBRE
METRONOMY - DUB INC - Mr. OIZO - HANNI EL KHATIB - LUDWIG VON 88 - ALOHA ORCHESTRA - NOVA TWINS - THE JACQUES - ORCHESTRE TOUT PUISSANT XXL - LYSISTRATA

DIMANCHE 8 OCTOBRE
FEFE - MAI LAN - SCARS - FREEZ - MNNQNS

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