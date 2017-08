Les Architects étaient un peu plus tôt dans le mois en concert au festival Lowlands aux Pays-Bas. Leur prestation est à mater par là.

C'est lors de ce concert que leur frontman Sam Carter a stoppé le groupe en plein live pour souligner le geste intolérable d'un festivalier du public. Il a interrompu le morceau "Gradigger" après avoir observé une nana se faire plotter lors d'un crowdsurfing par un mec dans la foule, soulignant que ce genre de personnes n'avait rien à faire dans ses concerts. La scène a été relayée dans pas mal de médias. Pour les curieux, ça se passe à 39 minutes et 21 secondes. [plus d'infos]