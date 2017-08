MetallicA a par le passé repris les légendes de Motörhead ("Damage case", "Too late, too late", etc.) dont on sait qu'ils sont fans (en particulier Lars Urlrich). La bande à Lemmy leur rend la pareille sur leur album de reprise avec le morceau "Whiplash" qui apparaîtra sur Under cöver.

[ Whiplash by Motörhead: Soundcloud ] [plus d'infos]