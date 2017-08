C'est aujourd'hui qu'Ending Satellites commence son "Echappée" à savoir un tour d'Europe à vélo et à guitare. Contre un repas et un toit, tu peux avoir un mini-concert unplugged chez toi et faire une rencontre inoubliable. Toutes les infos sur leur site.

[ endingsatellites.com / endingsatellites: facebook ]