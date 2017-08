Unfrightened, nouvel album de Hateful Monday, sortira le 15 septembre chez Kicking Records, GPS Prod, Melodic Punk Style, Torch of Hope, Bad Mood Records et Nyoncore Records. Le groupe, qui compte désormais Jean-Rem (The Rebel Assholes) à la guitare, effectuera la release party de ce disque le 13 octobre à l'Usine de Genève en compagnie des Burning Heads et des Sleeppers.