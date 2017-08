Satyricon a annoncé que Deep calleth upon deep , son neuvième album, paraîtra le 22 septembre via Napalm Records ( DevilDriver , Karma to Burn , Monster Magnet ). Le duo norvégien débute une tournée européenne fin septembre dont les dates sont à la suite, avec un extrait de l'album. [ plus d'infos ]













Dates de la tournée :



24.09.17 DE - Hamburg / Grünspan

25.09.17 DE - Essen / Turock

26.09.17 NL - Tilburg - 013

27.09.17 BE - Vosselaar / Biebob

29.09.17 UK - London / Heaven

30.09.17 FR - Paris / La Maroquinerie

01.10.17 FR - Nantes - MJC De Reze

02.10.17 FR - Toulouse / Le Metronum

04.10.17 ES - Madrid / Sala But

05.10.17 ES - Barcelona / Razzamatazz

06.10.17 FR - Montpellier / Rockstore

07.10.17 IT - Bologna / Zona Roveri

09.10.17 CH - Zurich / Dynamo

10.10.17 DE - Munich / Backstage Halle

11.10.17 AT - Vienna / Szene

12.10.17 CZ - Prague / Akropolis

14.10.17 PL - Krakow / Kwadrat

15.10.17 PL - Warsaw / Progresja

16.10.17 DE - Berlin / SO36

17.10.17 DK - Copenhagen / Pumpehuset

19.10.17 DK - Aarhus / Train

20.10.17 SE - Gotherburg / Pustervik

21.10.17 SE - Stockholm / Klubben

22.11.17 NO - Molde / Gamle Kulturset

23.11.17 NO - Trondheim / Byscenen

24.11.17 NO - Oslo / Sentrum Scene

25.11.17 NO - Tromso / Driv

29.11.17 NO - Bergen / Hulen

30.11.17 NO - Stavanger / Folken

01.12.17 NO - Kristiansand / Kick

02.12.17 NO - Hamar / Gregers