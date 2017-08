Thu 05/10/2017 CZ Prague Futurum

Fri 06/10/2017 PL Warsaw Hydrozagadka

Sat 07/10/2017 PL Wroclaw Carpe Diem

Sun 08/10/2017 DE Berlin Musik & Frieden

Mon 09/10/2017 Day off

Tue 10/10/2017 NO Oslo Blä

Wed 11/10/2017 SE Stockholm Kraken sthlm

Thu 12/10/2017 DK Copenhagen Loppen

Fri 13/10/2017 DE Hamburg Hafenklang

Sat 14/10/2017 BE Antwerp Desertfest

Sun 15/10/2017 FR Dunkerque Les 4Ecluses

Mon 16/10/2017 UK London The Dome

Tue 17/10/2017 FR Paris Petit bain

Wed 18/10/2017 FR Nevers Le Cafe Charbon

Thu 19/10/2017 FR Bordeaux Rockschool Barbey w/ Burning Heads

Fri 20/10/2017 FR Orleans Astrolabe w/ Burning Heads

Sat 21/10/2017 CH Winterthur Gaswerk

Sun 22/10/2017 Day off

Mon 23/10/2017 FR Lyon Epicerie Moderne

Tue 24/10/2017 FR Marseille La Razzle

Wed 25/10/2017 IT Milan Circolo Magnolia

Thu 26/10/2017 IT Giavera Del Montello Benicico Live gigs

Fri 27/10/2017 IT Rome Traffic Live Club

Sat 28/10/2017 Day off

Sun 29/10/2017 NL Amsterdam venue tba

Mon 30/10/2017 IT Umber tide (PG) Cinema Metropolis

Tue 31/10/2017 IT Napoli Scugnizzo Liberato

Wed 01/11/2017 IT Bologna Freakout Club

Thu 02/11/2017 IT Trieste Tetris Club

Fri 03/11/2017 AT Vienna Arena

Sat 04/11/2017 HUN Budapest Durer Kert

Sun 05/11/2017 HR Zagreb Vintage Industrial Bar

Mon 06/11/2017 SL Ljubljana Kino Siska

Tue 07/11/2017 AT Innsbruck PMK