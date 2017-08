Tye Trujillo, fils de Robert Trujillo (MetallicA, ex-Infectious Groove, etc.), était en tournée avec KoRn en Amérique du Sud il y a quelques semaines. Un petit docu a été filmé et se mate à cette adresse. Le papa est pas peu fier de son fiston !

[ Tye Trujillo avec KoRn (6 hits) ]