08/06 Saarbrucken, GER - Garage (feat. Architects & Fit For An Autopsy & Wolf Down)

08/07 Wiesbaden, GER - Schlachthof (feat. Architects & Fit For An Autopsy & Wolf Down)

08/08 Berlin, GER - Musik & Frieden

08/10 Warsaw, POL - Proxima (feat. Architects & August Burns Red)

08/11 Krakow, POL - Zet Pe Te

08/13 Bratislava, SLO - MMC (feat. Architects & The Amity Affliction)

08/15 Budapest, HUN - Akvarium Klub (feat. Architects & The Amity Affliction)

08/16 Graz, AUT - Orpheum (feat. Architects & Fit For An Autopsy

08/19 Pinarella di Cervia, ITA - Rockplanet Club

08/20 St. Etienne, FRA - Le Clapier

08/23 Zwolle, NET - Hedon