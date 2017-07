DVD/BluRay 1

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS - BIG MOUTH

PROFANER - KILLING ON COMMAND

HÄMATOM - ALTE LIEBE ROSTET NICHT

AUÐN - ÞJÁNING HEILLAR ÞJÓÐAR

SAXON - BATTERING RAM

SAXON - HEAVY METAL THUNDER

ZOMBIES ATE MY GIRLFRIEND - APPROPRIATE HATE CRIMES

VADER - TRIUMPH OF DEATH

TSJUDER - DEMONIC SUPREMACY

IMMOLATION - DESPONDENT SOULS

THERAPY? - SCREAMAGER

MICHAEL MONROE - 78

ORDEN OGAN - F.E.V.E.R.

ORDEN OGAN - THE THINGS WE BELIEVE IN

THE VINTAGE CARAVAN - EXPAND YOUR MIND

BURY TOMORROW - MAN ON FIRE

ENTOMBED A.D. - DEAD DAWN

EQUILIBRIUM - BLUT IM AUGE

EQUILIBRIUM - BORN TO BE EPIC

DIE KRUPPS - FATHERLAND

AXEL RUDI PELL - GAME OF SINS

AXEL RUDI PELL - ROCK THE NATION

EKTOMORF - HOLOCAUST

GIRLSCHOOL - TAKE IT LIKE A BAND

LEMMY - BORN TO LOSE, LIVE TO WIN



CD1:

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS - BIG MOUTH

HÄMATOM - ALTE LIEBE ROSTET NICHT

SAXON - BATTERING RAM

VADER - TRIUMPH OF DEATH

TSJUDER - DEMONIC SUPREMACY

IMMOLATION - DESPONDENT SOULS

THERAPY? - SCREAMAGER

MICHAEL MONROE - 78

THE VINTAGE CARAVAN - EXPAND YOUR MIND

BURY TOMORROW - MAN ON FIRE

ENTOMBED A.D. - DEAD DAWN

EQUILIBRIUM - BORN TO BE EPIC

DIE KRUPPS - FATHERLAND

AXEL RUDI PELL - ROCK THE NATION

GIRLSCHOOL - TAKE IT LIKE A BAND

EKTOMORF - HOLOCAUST

TORFROCK - PREßLUFTHAMMER B-B-BERNHARD

ELUVEITIE - HAVOC



CD2:

BULLET FOR MY VALENTINE - TEARS DON'T FALL

TARJA - NO BITTER END

1349 - SCULPTOR OF FLESH

RED FANG - PREHISTORIC DOG

UNISONIC - UNISONIC

CALIBAN - PARALYZED

ESKIMO CALLBOY - MUFFIN PURPER-GURK

BORKNAGAR - COLOSSUS

METAL CHURCH - GODS OF SECOND CHANCE

THERION - SON OF THE STAVES OF TIME

STEEL PANTHER - COMMUNITY PROPERTY

STEAK NUMBER EIGHT - BLACK EYED

TRIPTYKON - MORBID TALES

BUFFALO SUMMER - MONEY

BARB WIRE DOLLS - HEART ATTACK

ARCH ENEMY - WAR ETERNAL

BUDDERSIDE - PAIN

DIO DISCIPLES - STARGAZER