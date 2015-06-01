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Modéré le 25/07/2017 à 00:02.
Un double CD ou double CD/DVD/Blu-ray de l'édition 2016 du Wacken Open Air est sorti le 21 juillet. Un trailer est dispo. [plus d'infos]
DVD/BluRay 1
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS - BIG MOUTH
PROFANER - KILLING ON COMMAND
HÄMATOM - ALTE LIEBE ROSTET NICHT
AUÐN - ÞJÁNING HEILLAR ÞJÓÐAR
SAXON - BATTERING RAM
SAXON - HEAVY METAL THUNDER
ZOMBIES ATE MY GIRLFRIEND - APPROPRIATE HATE CRIMES
VADER - TRIUMPH OF DEATH
TSJUDER - DEMONIC SUPREMACY
IMMOLATION - DESPONDENT SOULS
THERAPY? - SCREAMAGER
MICHAEL MONROE - 78
ORDEN OGAN - F.E.V.E.R.
ORDEN OGAN - THE THINGS WE BELIEVE IN
THE VINTAGE CARAVAN - EXPAND YOUR MIND
BURY TOMORROW - MAN ON FIRE
ENTOMBED A.D. - DEAD DAWN
EQUILIBRIUM - BLUT IM AUGE
EQUILIBRIUM - BORN TO BE EPIC
DIE KRUPPS - FATHERLAND
AXEL RUDI PELL - GAME OF SINS
AXEL RUDI PELL - ROCK THE NATION
EKTOMORF - HOLOCAUST
GIRLSCHOOL - TAKE IT LIKE A BAND
LEMMY - BORN TO LOSE, LIVE TO WIN
CD1:
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS - BIG MOUTH
HÄMATOM - ALTE LIEBE ROSTET NICHT
SAXON - BATTERING RAM
VADER - TRIUMPH OF DEATH
TSJUDER - DEMONIC SUPREMACY
IMMOLATION - DESPONDENT SOULS
THERAPY? - SCREAMAGER
MICHAEL MONROE - 78
THE VINTAGE CARAVAN - EXPAND YOUR MIND
BURY TOMORROW - MAN ON FIRE
ENTOMBED A.D. - DEAD DAWN
EQUILIBRIUM - BORN TO BE EPIC
DIE KRUPPS - FATHERLAND
AXEL RUDI PELL - ROCK THE NATION
GIRLSCHOOL - TAKE IT LIKE A BAND
EKTOMORF - HOLOCAUST
TORFROCK - PREßLUFTHAMMER B-B-BERNHARD
ELUVEITIE - HAVOC
CD2:
BULLET FOR MY VALENTINE - TEARS DON'T FALL
TARJA - NO BITTER END
1349 - SCULPTOR OF FLESH
RED FANG - PREHISTORIC DOG
UNISONIC - UNISONIC
CALIBAN - PARALYZED
ESKIMO CALLBOY - MUFFIN PURPER-GURK
BORKNAGAR - COLOSSUS
METAL CHURCH - GODS OF SECOND CHANCE
THERION - SON OF THE STAVES OF TIME
STEEL PANTHER - COMMUNITY PROPERTY
STEAK NUMBER EIGHT - BLACK EYED
TRIPTYKON - MORBID TALES
BUFFALO SUMMER - MONEY
BARB WIRE DOLLS - HEART ATTACK
ARCH ENEMY - WAR ETERNAL
BUDDERSIDE - PAIN
DIO DISCIPLES - STARGAZER
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