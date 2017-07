The Arrs propose à ses fans de se mettre en scène pour apparaître dans ce qui pourrait être leur dernier clip vu qu'ils raccrochent les guitares bientôt. Donc si tu veux être dans le clip de "Brûle en silence", toutes les consignes sont indiquées à cette adresse ! Le délai max est à fin août mais au plus tôt le groupe a tes rush, au mieux c'est ! Let's go !!

[ Participe au clip de "Brûle en silence" (4 hits) ] [plus d'infos]