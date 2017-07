La Ferme Électrique, dont la dernière édition s'est clôt le week-end dernier, a publié sur sa chaine Youtube un ensemble des lives filmés à cette occasion, avec un mix vidéo dont eux seuls ont le secret. On vous propose à la suite, Tomaga, Faire et Stratocastors. On imagine que d'autres suivront, alors surveillez et abonnez vous à leur chaine. [plus d'infos]