Le label EXAG' Records (Driftwood Pyre, Moaning Cities, Slift) a lancé sa Black'Ex Split Series. Ce concept regroupant sur un vinyle deux artistes de deux univers et de pays différents a annoncé sa première sortie le 12 juillet avec Dave Cocks, la moitié du duo italien de cold wave Throw Down Bones, qui partage le disque avec Monolithe Noir (ex-Arch Woodmann). Les commande et extraits sont à la suite.

