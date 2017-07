[-] Re: Les LP des Burning en précommande

Comme précédemment annoncé, les deux albums des Burning Heads sortis initialement chez Epitaph Records, Be One With The Flames (en 1998) et Escape (en 1999) vont faire l'objet d'une ré-édition en vinyles 12". L'initiative est dûe à Effervescence Records (Antillectual, Uncommonmenfrommars, Nine Eleven, ...) qui proposera chacune des deux galettes dans deux coloris différents (jaune et orange pour le premier, bleu et violet pour le second) en édition limitée à seulement 250 exemplaires. Les disques, livrés le 15 septembre, seront disponibles en pré-commande dès aujourd'hui à 17h sur le site du label.