Les 31 juillet et 1er août se tiendra le Paris Punk Rock Summer 2 à la salle du Petit Bain. Au programme des festivités : Good Riddance, Face to Face, Teenage Bottlerocket, Clowns, Not On Tour, Get Dead, Jodie Faster, Pears,... Plus d'infos sur le lien de l'évènement.

