[-] Re: AC/DC et les Guns ne sont pas en France

Non, AC/DC, Guns N Roses et Aerosmith ne tournent pas ensemble en France cet été. Comme le souligne Metalorgie, ce ne sont que des tribute bands qui se produisent (même si ce n'est pas limpide sur l'affiche). A noter que la productrice des shows menace nos collègues pour "diffamation" parce qu'ils ont juste apporté cette précision... On marche sur la tête.

Les Niçois amateurs de reprises sont invités à un festoche gratos appelé "EscroFest" le même soir route de Canta Galet. That's rock n roll.

[ la news "diffamatoire": metalorgie.com (13 hits) / l'affiche du concert de Paris (17 hits) / EscroFest ]