Zenzile fêtera ses 20 ans le 6 octobre au Chabada à Angers, à travers une soirée où seront présents Zakia, Vincent Segal, Jamika et Jay Ree, des personnes ayant collaborées avec le groupe. On en profite pour vous faire découvrir leur nouveau clip "Bird" issu de Elements, leur nouvel album.

