"Lonely weeks of mine", titre tiré du premier EP éponyme du duo My Own Ghosts composé de Kid Loco et Thomas Richet (chanteur de Old Mountain Station), a été mis en clip. Pour cela, le groupe a choisi de 'détourner' deux classiques du cinéma ("Zéro de Conduite" de Jean Vigo (1933) et "If" de Lindsay Anderson (1968)) s'inspirant ainsi des films situationnistes. C'est à voir à la suite. [plus d'infos]