Les anglais d'Hey Colossus ont récemment sorti leur nouvel album, The guillotine, sur le label Rocket Recordings (Housewives, Powerman, Brian Case). Un extrait clippé ("Potions") est visible à la suite. Le groupe passera à l'AppArt Café à Reims le 6 juillet, et le 7 juillet à la Ferme Électrique (Tournan en Brie, près de Paris). [plus d'infos]