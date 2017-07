On vous rappelle que l'indéboulonnable Ty Segall jouera en France au mois d'août. Il passera par La Route du Rock à Saint Malo le 20, Le Cabaret Vert à Charleville Mézières le 25, Rock en Seine à Saint Cloud le 27, à l'Atabal à Biarritz le 29, et le Bikini à Ramonville le 30. T'as plus qu'à choisir ta date !