[-] Re: Concours de punchlines entre Corey et Chad

Corey Taylor (Slipknot et Stone Sour) et Chad Kroeger de Nickelback se livrent depuis quelques semaines à des échanges de politesses via médias interposés. La dernière en date de Corey est assez sympa puisqu'il a dit à propos du frontman de Nickelback qu'"Il était au rock ce que KFC était au poulet". Jolie comparaison !