Cave In fait represser Perfect pitch black en vinyle avec 3 bonus ("On the prowl", "Believe in doubt" et "Prognosis"), Hydra Head offrira également des versions démo en téléchargement aux acheteurs. Ce sera dispo le 11 août. [ plus d'infos ]

les démos :



01 - "The World Is In Your Way" (demo)

02 - "Trepanning" (demo)

03 - "Paranormal" (demo)

04 - "Tension In The Ranks" (demo)

05 - "Screaming In Your Sleep" (demo)

06 - "Believe In Doubt" (demo)

07 - "Prognosis" (demo)

08 - "Ataraxia" (Stephen Brodsky solo demo)

09 - "Believe In Doubt" (Stephen Brodsky solo demo)